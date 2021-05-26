В Италии арестовали трех человек из компании-оператора канатной дороги после аварии, в результате которой погибли 14 пассажиров. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что прокуратура Италии начала расследование по подозрению в непредумышленном убийстве и халатности.

Офицер полиции сообщил, что правоохранители арестовали владельца Ferrovie Mottarone, компании, управляющей канатной дорогой, ее директора и управляющего канатной дорогой.

Подполковник Альберто Чиконьяни уточнил, что подозреваемые отключили аварийный тормоз, который срабатывал неоднократно и мешал службе работать. Именно его отключение, вероятно, и стало причиной аварии.

Напомним, 23 мая в Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге, из-за чего упала кабина, в которой находились люди. Ранее сообщалось, что число жертв обрыва канатной дороги в Италии выросло до 14.

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