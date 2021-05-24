В Італії обірвалася канатна дорога: загинули 14 людей [ Редактировать ]
Серед загиблих внаслідок обриву канатної дороги в Італії було п'ятеро громадян Ізраїлю. Це була одна родина - повідомили у посольстві. Нагадаю, на півночі Італії загинули 14 людей. Там обірвалася канатна дорога. Вижила лише одна дитина. Вона у критичному стані.
Підйомник Стреза-Моттароне відкрили напередодні після двомісячного карантину. Кабіна з туристами впала з однієї з найвищих точок - майже півтори тисячі метрів. До кінця маршруту не вистачило ста метрів. Причину трагедії встановлюють.
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