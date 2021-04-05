В Волынской области в шахте оборвалась клеть, пострадали горняки [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть, в результате чего пострадали 9 шахтеров. Об этом сообщил в Facebook мэр Нововолынска Борис Карпус.
Все пострадавшие - жители Нововолынска и ближайших сел - госпитализированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести.
Управление Гоструда в Волынской области начнет служебное расследование, сейчас на месте работают правоохранители.
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец так прокомментировал ситуацию:
Групповой несчастный случай в очередной раз подтверждает, что шахтерский труд не только одна из самых тяжелых, но и опасных. Напоминаю это тем, кто сегодня обесценивает шахтерский труд, считая, что шахтерам не надо платить.
Напомним, что 25 марта на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован и погиб горнорабочий очистного забоя.
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