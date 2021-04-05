В городе Нововолынск (Волынская область) вечером 4 апреля на шахте № 9 оборвалась шахтная клеть, в результате чего пострадали 9 шахтеров. Об этом сообщил в Facebook мэр Нововолынска Борис Карпус.

Все пострадавшие - жители Нововолынска и ближайших сел - госпитализированы. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести.

Управление Гоструда в Волынской области начнет служебное расследование, сейчас на месте работают правоохранители.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец так прокомментировал ситуацию:

Групповой несчастный случай в очередной раз подтверждает, что шахтерский труд не только одна из самых тяжелых, но и опасных. Напоминаю это тем, кто сегодня обесценивает шахтерский труд, считая, что шахтерам не надо платить.

Напомним, что 25 марта на шахте "Белозерская" в Донецкой области был тяжело травмирован и погиб горнорабочий очистного забоя.