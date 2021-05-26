В среду, 26 мая, в России, сотрудники ГИБДД остановили известного рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей. Мужчина находился за рулем авто в нетрезвом виде. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, сотрудники ГИБДД попытались остановить BMW I8, за рулем которого был Элджей, но рэпер не отреагировал на требования. Тогда полиция организовала за ним погоню.

В погоне машины разогнались до 230 км/ч. Узенюка догнали и остановили у обочины. На Элджея составили административный протокол ст. 12.26 КоАП. Материал будет передан в суд, ему грозит лишение прав до полутора лет.

Отметим, что очевидцы сказали, что рэпер был совсем в неадеквате. Алкоголем от него не пахло, но слова выговаривал с трудом. Его отправили на медосвидетельствование, но Леша отказался от экспертизы, якобы потому, что был пьян. Полиция, впрочем, говорит: запаха алкоголя не ощущалось.

Напомним, что Ивлеева и бывший участник проекта "Фабрика звезд" Элджей тайно обручились в 2019 году. До отношений с рэпером телеведущая встречалась с бывшим солистом группы "Челси" Арсением Бородиным.

Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд рэперу Элджею. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.