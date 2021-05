Футболисты испанского "Вильярреала" победили "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Матч проходил в польском Гданьске, и завершился серией пенальти.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На 29-й минуте счет открыл нападающий "Вильярреала" Жерар Морено. На 55-й минуте ответный гол забил уругвайский форвард "Манчестера" Эдинсон Кавани.

​В дополнительное время командам не удалось забить гол, а серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба - 11:10. Победный 11-метровый реализовал голкипер Херонимо Рульи. Также ему удалось отразить удар голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа.

"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы впервые в истории.

По дороге в финал турнира подопечные Унаи Эмери выбили из турнира австрийский "Ред Булл", киевское "Динамо", загребское "Динамо" и лондонский "Арсенал".

Villarreal lift their first ever piece of European silverware... #UELfinal pic.twitter.com/3ybeZrTyQa