Впервые в истории: "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Футболисты испанского "Вильярреала" победили "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Матч проходил в польском Гданьске, и завершился серией пенальти.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. На 29-й минуте счет открыл нападающий "Вильярреала" Жерар Морено. На 55-й минуте ответный гол забил уругвайский форвард "Манчестера" Эдинсон Кавани.
В дополнительное время командам не удалось забить гол, а серии пенальти точнее оказались футболисты испанского клуба - 11:10. Победный 11-метровый реализовал голкипер Херонимо Рульи. Также ему удалось отразить удар голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа.
"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы впервые в истории.
По дороге в финал турнира подопечные Унаи Эмери выбили из турнира австрийский "Ред Булл", киевское "Динамо", загребское "Динамо" и лондонский "Арсенал".
Villarreal lift their first ever piece of European silverware... #UELfinal pic.twitter.com/3ybeZrTyQa— The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 26, 2021
Напомним, что в финале Лиги чемпионов сыграют английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити". Матч состоится 29 мая 2021 года на стадионе Драгау в Порту (Португалия).
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