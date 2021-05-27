В Україну прилетіли 500 тисяч доз китайської вакцини [ Редактировать ]
До України прибуло ще півмільйона доз вакцини "Коронавак" китайської компанії "Сіновак-Біотех". Таке повідомили в МОЗі. Щепити цим препаратом українців почали у квітні.
Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал уведення - 28 днів. Згідно з укладеними контрактами, Україна має отримати ще майже 200 тисяч доз цієї вакцини.
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