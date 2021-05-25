Рынок земли: депутат от "Слуги народа" рассказал, как на практике будет работать закон [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, в эфире программы "Акцент" на телеканале "НТН" депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал о реформе земли в Украине.
"По поводу того, сможет ли громада менять целевое назначение? Да, она сможет это делать вполне. В чем преимущество? До этого у нас могли менять целевое назначение райдержадминистрации. Они должны были согласовывать это с Государственным земельным кадастром", - заявил Устенко.
Он добавил: "Проблема геокадастра в чем? Я тут полностью поддерживаю президента, потому что Государственный земельный кадастр у нас было такое полувоенизированное здание с главным офисом на Севастопольской площади в Киеве. И туда нельзя было простому человеку фактически попасть".
Устенко также рассказал, будут ли продавать землю иностранцам.
"Если вы, условно говоря, закладываете в иностранный банк свой земельный участок и потом его не выкупаете и банк его забирает. Он в течении двух лет обязан этот земельный участок продать. Юридическим особам разрешено покупать землю с 2024 года. Вопрос в том, что юридическими лица не могут быть, если в них учредитель иностранец", - сказал депутат.
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