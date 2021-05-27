На полігоні біля Рівного - збройні сили відпрацювали наступ та оборону. Усе відбувалося в умовах, наближених до бойових, із застосуванням надсучасної зброї. Як гартують міць наші армійці - бачила Сніжана Сидорук.

Ось ця частина полігону перетворилася на справжнє поле бою. Там в глибині засів ворог. Наші армійці пішли в наступ.

Артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи діють спільно з авіацією. У небо підняли штурмовики та безпілотники.

Позивний "Гугол", оператор безпілотника:

Це "флай ай". Це не ударний безпілотник літальний апарат розвідник і дуже добрий коригувальник вогню.

Ці безпілотники - очі наших армійців. Позиції ворога офіцери бачать ось тут, в центрі управління. На моніторах усе - як на долоні. Звідси військові коригують вогонь по цілях. Високоточних ударів завдають "Байрактари".

Валерій Залужний, керівник навчань, командувач військ оперативного командування "Північ":

Це було фактично вперше таке застосування іменно дії загальновійськових підрозділів за підтримки в тому числі і таких безпілотних літальних апаратів в ударному спорядженні. Не тільки турецького виробництва, але й нашого вітчизняного українського.

З укриття висуваються танки та піхота. Наших армійців прикривають надсучасні протитанкові ракетні комплекси. Українська "Стугна" гатить у парі з американськими "Джавелінами".

В управлінні комплекс - простий, і в ціль б'є влучно.

В умовах, наближених до реального бою, тренується одна з механізованих бригад Збройних сил. Її вояки від початку бойових дій на сході.

До навчань залучили більш як дві тисячі військових та понад півтори сотні одиниць техніки та зброї. Таких масштабних маневрів рівненський полігон іще не бачив. Приємно вражені і британські та канадські інструктори:

Мелані Лейк, командир військової тренувальної місії Збройних сил Канади "Unifier":

Це дуже схоже на нашу роботу. Я вже у передчутті співпраці наших збройних сил.

Вміти поєднати дії механізованої частини з авіацією - одне з найскладніших завдань для армійців.

Руслан Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України:

Застосували максимально то озброєння, яке сьогодні в нас уже є з метою вмінь, покращення вмінь і навичок командирів, штабів, щодо управління цієї зброєю щодо застосування з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ.

На умовному полі бою наші бійці із завданням упоралися: ворога - відтіснили й перемогли.