Землі загрожує рекордне потепління - вчені [ Редактировать ]
Рекордне потепління у найближчі п'ять років прогнозують метеорологи ООН. За їхніми оцінками, середня температура на поверхні суші і моря щороку зростатиме на один-півтора градуса.
А граничне значення для стримання глобальної зміни клімату два градуси. Це зазначено в Паризькій кліматичній угоді. Тому фахівці нагадують - уже зараз викиди парникових газів в атмосферу потрібно скорочувати удвічі.
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