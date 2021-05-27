Середня температура на поверхні суші і моря щороку зростатиме на один-півтора градуса

Рекордне потепління у найближчі п'ять років прогнозують метеорологи ООН. За їхніми оцінками, середня температура на поверхні суші і моря щороку зростатиме на один-півтора градуса.

А граничне значення для стримання глобальної зміни клімату два градуси. Це зазначено в Паризькій кліматичній угоді. Тому фахівці нагадують - уже зараз викиди парникових газів в атмосферу потрібно скорочувати удвічі.