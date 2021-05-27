В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы, которые вымерли после появления собак Динго, а также популяцию животных "покосила" инфекционная форма рака.

Животные дали потомство в дикой природе заповедника Баррингтон в Новом Южном Уэльсе. Всего на свет появились 7 маленьких дьяволят. Осенью 2020 года животных вернули в дикую природу Австралии и теперь они размножились. Детеныши дьяволов размером с арахис.

Фото: Pixabay

Отмечается, что тасманийские дьяволы считаются самыми крупными сумчатыми хищниками в природе. Они смогут контролировать количество других хищников, которые едят исчезающие виды животных. К тому же тасманийские дьяволы являются падальщиками, что поможет защитить природу от распространения инфекций.

Фото: Pixabay

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Кроме того, в токийском зоопарке впервые за 138 лет его существования родился слоненок. Его уже представили публике. Впрочем, имени пока не придумали, оставили это на усмотрение посетителей - на сайте зверинца устроили голосования.

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