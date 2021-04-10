КНДР на грани голода: Ким Чен Ын призвал готовиться к "Трудному походу" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал власти, партию и народ готовиться к новому "Трудному походу". Так в КНДР называют период экономического кризиса и массового голода 1990-х годов, когда в стране умерли минимум полмиллиона человек. Тревожное заявление прозвучало на закрытии VI конференции секретарей парторганизаций Трудовой партии Кореи.
Я решил просить организации Трудовой партии Кореи на всех уровнях, включая центральный комитет, и всех секретарей ячеек всей партии начать новый, еще более трудный поход с тем, чтобы облегчить трудности нашего народа, пусть даже немного, поскольку они следовали за партией, как за своей матерью.
Аналитики отмечают, что диктатор впервые проводит такие аналогии с периодом массового голодомора. В этом видят признание в том, что Северная Корея снова может столкнуться с серьезным дефицитом продовольствия.
Несколько дней назад на открытии этой конференции Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР может столкнуться с самой тяжелой ситуацией в своей истории из-за пандемии коронавируса, американских санкций и природных бедствий.
Агентство AP еще в феврале 2021 года сообщало о тяжелейшем экономическом кризисе в Северной Корее из-за дипломатического тупика на переговорах с США о снятии санкций, закрытия границ из-за пандемии и стихийных бедствий в прошлом году, уничтоживших урожаи.
Из-за закрытия границы на 75% упал объем торговли с Китаем, основным источником поддержки экономики Северной Кореи. Из-за нехватки сырья объем производства на фабриках упал до самого низкого уровня с 2011 года, а цены на импортные продукты, такие как сахар, выросли в четыре раза. По оценкам ООН, почти половина жителей Северной Кореи недоедают.
Из-за сложной ситуации в стране, дефицита товаров и лекарств, посольства 12 государств прекратили работу в КНДР, а весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул страну.
Несмотря на экономические трудности, 25 марта КНДР впервые за год провела испытания баллистических ракет.
Ранее сообщалось, что КНДР не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио.
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