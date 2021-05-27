Коли кожне дерево на рахунку. У Запорізькій області намагаються зберегти ліси. Регіон переважно степовий, тому про рідкісні лісові насадження там дбають особливо пильно. А надто у спекотний сезон, коли люди починають масово виїжджати на шашлики.

Щоб бути готовими до всього, лісники провели масштабні пожежні навчання.

Горить Крутоярівське лісництво. Це за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Одна з улюблених зон відпочинку містян. Вони ж зазвичай і стають причиною лісових пожеж, - запевняють лісники, - які першими угледіли дим над лісом.

Низову пожежу лісники спочатку намагаються загасити своїми силами. Ось на цьому авто привезли 700 літрів води. Подають за допомогою мотопомпи високого тиску.

Юрій, лісник:

На нормальну роботу, десь гектар погасимо!

Поки одні борються з вогнем, інші - уважно спостерігають за навчанням. Тут лісники як із Запоріжжя, так і з сусіднього Дніпра.

Мирон Полуліх, директор Мелітопольського лісгоспу:

Ні разу тут не накосячили. Не бачу там недоліків. Вони, бачите, вже погасили пожежу.

Та за хвилину ситуація виходить з-під контролю. Імітують найскладніше - верхову пожежу. Це коли палають крони дерев. І тут лісники залучають всі свої сили. Кажуть, техніка хоч і старенька, але ще може прислужитися.

Микола, лісник:

Ну да, машина старенькая. Приводим ее во внешний вид тот, как она сейчас есть. Пытаемся, чтобы было все хорошо, чтобы не подводила на пожарах.

Врешті доходить черга й до "еменесників". А вони, за нормативами, мають доїхати до місця пожежі за 20 хвилин. І це, попри будь-які складнощі місцевості та рельєфу.

Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Якщо це низова пожежа, то від пересувної пожежної техніки, і навіть іноді і ручними засобами і погасити буває не так тяжко. А верхова пожежа, навіть потужні пожежні автомобілі іноді не справляються і потрібно залучення авіаційних сил.

Подібні навчання для лісників не розвага. Кажуть, тут добре пам'ятають минулорічні пожежі на Луганщині.

Володимир Силюк, начальник Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства:

Яка показала масштабність, серйозність цієї проблеми. А також ті надзвичайні збитки які були завдані державі від лісових пожеж.

Не меншої трагедії лісові пожежі можуть наробити й у степових регіонах.

Валерій Величко, перший заступник начальника Дніпропетровського лісового управління лісового та мисливського господарства:

В першу чергу це може призвести до чорних польових бур. Чому? Бо і в Запорізькій області і в нашій Дніпропетровській області лісистість дуже мала. Лісів в наших областях, ми степова зона, дуже мало. В Запоріжжі там менше 4 %, у на 5 %. 5,6 - це дуже мало.

Підбивши підсумки навчання, лісники зізнаються: не люблять сезон шашликів. І жартома додають: для них краще - дощ або сніг.