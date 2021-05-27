Вберегти ліс від пожеж: на Запоріжжі провели масштабні навчання рятувальників [ Редактировать ]
Коли кожне дерево на рахунку. У Запорізькій області намагаються зберегти ліси. Регіон переважно степовий, тому про рідкісні лісові насадження там дбають особливо пильно. А надто у спекотний сезон, коли люди починають масово виїжджати на шашлики.
Щоб бути готовими до всього, лісники провели масштабні пожежні навчання.
Горить Крутоярівське лісництво. Це за кілька десятків кілометрів від Запоріжжя. Одна з улюблених зон відпочинку містян. Вони ж зазвичай і стають причиною лісових пожеж, - запевняють лісники, - які першими угледіли дим над лісом.
Низову пожежу лісники спочатку намагаються загасити своїми силами. Ось на цьому авто привезли 700 літрів води. Подають за допомогою мотопомпи високого тиску.
Юрій, лісник:
На нормальну роботу, десь гектар погасимо!
Поки одні борються з вогнем, інші - уважно спостерігають за навчанням. Тут лісники як із Запоріжжя, так і з сусіднього Дніпра.
Мирон Полуліх, директор Мелітопольського лісгоспу:
Ні разу тут не накосячили. Не бачу там недоліків. Вони, бачите, вже погасили пожежу.
Та за хвилину ситуація виходить з-під контролю. Імітують найскладніше - верхову пожежу. Це коли палають крони дерев. І тут лісники залучають всі свої сили. Кажуть, техніка хоч і старенька, але ще може прислужитися.
Микола, лісник:
Ну да, машина старенькая. Приводим ее во внешний вид тот, как она сейчас есть. Пытаемся, чтобы было все хорошо, чтобы не подводила на пожарах.
Врешті доходить черга й до "еменесників". А вони, за нормативами, мають доїхати до місця пожежі за 20 хвилин. І це, попри будь-які складнощі місцевості та рельєфу.
Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Запорізькій області:
Якщо це низова пожежа, то від пересувної пожежної техніки, і навіть іноді і ручними засобами і погасити буває не так тяжко. А верхова пожежа, навіть потужні пожежні автомобілі іноді не справляються і потрібно залучення авіаційних сил.
Подібні навчання для лісників не розвага. Кажуть, тут добре пам'ятають минулорічні пожежі на Луганщині.
Володимир Силюк, начальник Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства:
Яка показала масштабність, серйозність цієї проблеми. А також ті надзвичайні збитки які були завдані державі від лісових пожеж.
Не меншої трагедії лісові пожежі можуть наробити й у степових регіонах.
Валерій Величко, перший заступник начальника Дніпропетровського лісового управління лісового та мисливського господарства:
В першу чергу це може призвести до чорних польових бур. Чому? Бо і в Запорізькій області і в нашій Дніпропетровській області лісистість дуже мала. Лісів в наших областях, ми степова зона, дуже мало. В Запоріжжі там менше 4 %, у на 5 %. 5,6 - це дуже мало.
Підбивши підсумки навчання, лісники зізнаються: не люблять сезон шашликів. І жартома додають: для них краще - дощ або сніг.
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