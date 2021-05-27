В Украине "пакеты малыша" были закуплены под видом международной технической помощи с убытками более 129 млн грн бюджетных средств в 2018-2021 годах. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты со ссылкой на данные аудита.

Всего в течение этого периода из государственного бюджета на приобретение "пакетов малыша" и выплату денежной компенсации выделили 2,5 млрд грн. За эти средства приобретены 587 тысяч "пакетов малыша" и выплачена денежная компенсация их стоимости для более 83 тысяч детей. Потребность в "пакетах малыша" и выплата денежной компенсации их стоимости обеспечена на 94%.

В течение указанного периода четыре раза менялось содержание "пакета малыша" - ассортимент был расширен с 25 до 35 наименований, а количество предметов с 30 до 91 единиц.

При этом перечень товаров не является исчерпывающим, в нем отсутствуют теплые вещи, установлены также факты неполной комплектации "пакетов малыша.

Отмечается, что аудиторы также считают, что размера денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в пять тысяч гривен недостаточно для самостоятельного приобретения родителями младенцев полного перечня товаров, входящих в бэби-бос". Так, при приобретении аналогичных вещей в розницу его стоимость фактически увеличивается с пяти до девяти тысяч гривен.

Также установлено, что 124 тысячи граждан, дети которых родились в указанный период, вообще не получили такой помощи из государственного бюджета.

Это, в частности, связано с тем, что выдача пакетов на детей, рожденных с 24 октября до 31 декабря 2020 года, должна была осуществляться в течение января-марта 2021 года. Еще почти 15 тысяч детей в Донецкой области получали денежную компенсацию в размере 3,25 тысяч гривен за счет областного бюджета.

Кроме того, с начала года не получили помощь более 90 тысяч родителей детей, родившихся в январе-апреле 2021, поскольку по состоянию на 12 мая 2021 "пакеты малыша" не закуплены.

Также остается неурегулированным вопрос получения "пакета малыша", когда ребенок рожден суррогатной матерью и обеспечения пособиями детей, брошенных в роддомах матерями. Не решен вопрос обеспечения пакетами детей с критически низкой массой, для которых содержание бэби-боксов по объективным причинам не может быть использован сразу после рождения.

Напомним, украинцы начали массово отказываться от бэби-боксов. Также мы писали о том, что Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов. Коснется это только жителей Донецкой области.

Первые фото содержимого бэби-боксов можно посмотреть по ссылке.

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