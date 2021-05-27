В четвер, 27 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів, чому США відмовились запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

По-перше, знімають санкції з європейських та німецьких копаній. Не з російських. Проти російських компаній санкції залишають.

"Чому знімають? Це жест, в першу чергу, до Німеччини, пріоритет для Байдена - відновити конструктивні партнерські стосунки з Німеччиною, які зіпсувалися за часів Трампа", - додав він.

А, оскільки німці дали чітко зрозуміти, це їх давня позиція, що вони будуть це робити, то Байден вирішив, що краще не псувати відносин з Німеччиною.

"Другий момент. Здається, американці розуміли, що цей газопровід все рівно добудують. І ось тут вже питання тактики перемовин з Путіним. Скоріше за все, американці хочуть тактично зробити такий жест росіянам. За деякими даними, жест спрямований на те, щоб росіяни у відповідь збавили тиск на Україну", - сказав Фесенко.

Щодо самого газопроводу, втрачати ми почали ще, коли побудували "Північний потік-1", Турецький потік. Отримували ми 3 млрд. Зараз вже менше, близько 2 млрд.

За його словами, це не катастрофічно, але проблемно. Є різні варіанти, що робити. Зараз треба тиснути і на німців, і на американців.

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