В США расследуют попытку вмешательства Украины в президентские выборы 2020 года [ Редактировать ]
Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года. Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции
Украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Рудольфом Джулиани.
Прокуроры обратили внимание на поездку Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Издание напоминает, что тогда юрист встречался, в частности, с народным депутатом Андреем Деркачем.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что США готовят санкции против Беларуси.
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