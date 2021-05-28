Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года. Они якобы могли помочь распространить информацию, которая обвиняет Джо Байдена и его сына Хантера в коррупции

Украинских чиновников подозревают в сотрудничестве с адвокатом бывшего президента США Рудольфом Джулиани.

Прокуроры обратили внимание на поездку Рудольфа Джулиани в Европу в конце 2019 года. Издание напоминает, что тогда юрист встречался, в частности, с народным депутатом Андреем Деркачем.

Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против Беларуси.