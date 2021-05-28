Остается вероятность, что "Оскар" пройдет еще позже/ фото: РБК

Церемонию вручения самой престижной кинопремии "Оскар", которая пройдет в 2022 году, было принято решение перенести с 27 февраля на 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Американская киноакадемия приняла решение о переносе церемонии вручения награды по неясным прока причинам, однако остается вероятность, что "Оскар" пройдет еще позже.

Американская академия кинематографических искусств и наук и ABC сегодня объявили, что девяносто четвертая церемония вручения Оскара переносится на воскресенье, 27 марта 2022.

Отмечается, что согласно графику, опубликованному киноакадемией, 21 декабря 2021 года будет объявлен список фильмов, вошедших в шортлист премии, а 8 февраля 2022 назовут всех номинантов на "Оскар".

Читайте также, в этом году церемония вручения премии "Оскар-2021" прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Это грандиозное событие проходило онлайн из-за пандемии, в 2021 году в Голливуде раздали 23 золотые статуэтки.

Кроме того, 12 июня пройдет церемония награждения V Национальной кинопремии "Золотая Дзига-2021". В этом году церемония пройдет оффлайн и будет вручаться в 23 номинациях, к тому же в список входит новая категория – "Лучший игровой сериал".

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