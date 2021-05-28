Люковий автомобіль для пікніка розробила британська компанія Роллс-Ройс. Багажник машини містить усе, що треба для розкішного відпочинку на природі. Розкладний столик, порцеляновий посуд, келихи і холодильник для шампанського.

Автівка унікальна, адже зроблена під замовлення клієнта. Він співпрацював із дизайнерами й інженерами, які врахували всі побажання. Імені покупця не розголошують. Мовчать у компанії і про ціну люксового авто.