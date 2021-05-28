Второй за неделю: под Одессой застрелился еще один пограничник [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В Одесской области в Тарутино утром 28 мая прямо на рабочем месте застрелился пограничник. Об этом сообщил представитель Южного управления Госпогранслужбы Константин Кизим, передает "Одесса.Online".
На месте инцидента работают правоохранительные органы, создана специальная комиссия. Они выясняют все обстоятельства суицида. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство".
Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в служебном кабинете застрелился офицер-пограничник.
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