Украинские миротворцы эвакуируют население после извержения вулкана [ Редактировать ]
Украинских миротворцев привлекли к спасательной операции по эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической республике Конго. За 27 мая в безопасное место доставили около 200 человек.
В городе Гома объявили о чрезвычайном положении и привлекли к спасательным работам вертолеты 18-го отдельного вертолетного отряда.
Отмечается, что украинские миротворцы также занимаются охраной базового лагеря, а также ожидают возможную переброску в базовые районы. При этом именно украинский отряд занимается полетами в условиях чрезвычайной ситуации в ДР Конго.
Читайте также, поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома. Предыдущее извержение Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 тысяч человек.
Кроме того, в индонезийской провинции Северная Суматра проснулся мощнейший вулкан Синабунг. Извержение произошло около пяти часов утра и длилось примерно 11 минут, местные власти просят людей держаться от вулкана подальше, надевать защитные маски, выходя из дома.
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