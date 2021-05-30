Якщо не реформувати застарілу солідарну пенсійну систему, яка є сьогодні, українцям не варто розраховувати на гідні пенсії. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

77 країн світу мають накопичувальну систему. Вони різні, різні моделі, але у людей є гідне пенсійне забезпечення. Це рахунок людини, куди вона відкладає зі своєї заробітної плати. За нього відкладає работодовець, як правило. І це є власністью людину. Цей ресурс накопичується, це є ресурс в економіку, він працює. Це є довгий інвестиційний ресурс, який потім дає людині, коли вона виходить на пенсію, до солідарної пенсії мати ще й пенсію накопичувальну, яку він собі заробив за трудове життя.

Грошима на рахунках громадян керуватимуть приватні пенсійні фонди або банки, яких регулятор (Нацбанк і Комісія з цінних паперів) допустив до роботи з заощадженнями населення. Для людей, які не зможуть визначитись, буде створений державний фонд, який працюватиме як недержавний пенсійний фонд. Боятися вкладати в них гроші не варто, бо недержавні пенсійні фонди працюють в Україні останні 16 років.

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Передбачається, що всі працюючі люди, навіть ті, за яких держава платить соціальні внески, їх всіх включать в цю систему. Це буде обовязкова накопичувальна система. Крім двох категорій населення, які я вважаю повинні мати право добровільно брати участь - ФОПи і люди, кому за 50. Це моя особиста як міністра позиція, бо за 10 років, можливо, не зможуть вони багато накопичити і тоді треба буде людям пояснювати, чому такі накопичення.

Головне питання, яке зараз обмірковують урядовці та фінансисти - величина внеску до пенсійного фонду.

Прем'єр поставив завдання - створити таку пенсійну систему, щоб не обтяжувати ні бізнес, ні людину. Було запропоновано в рамках сьогоднішнього єдиного соціального внеску (ЄСВ) взяти 2%, які сплачує людина і роботодавець. І людина платить другу частину в розмірі 2%, але за рахунок податку з доходу фізичних осіб. Але ми зараз домовилися порахувати не 2%+2%, а брати 1% з бюджетної програми. Ми хочемо, щоб податки поверталися людям.

Міністр соцполітики наголосила, що обов'язкова накопичувальна система - для молодих людей, щоб вони не виїжджали закордон. Нинішнім пенсіонерам немає чого переживати, їх і далі буде фінансувати Пенсійний фонд, який наповнюється за рахунок працюючих громадян.

Нагадаємо, що в уряді анонсували масштабну пенсійну реформу "Назбирай собі на старість".