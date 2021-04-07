Накопичувальну пенсійну систему в Україні запустять цього року. Принаймні, за планами Уряду. Його очільник Денис Шмигаль зазначив, без пенсійної реформи суттєвого зростання пенсій не бачити.

Отже, нова система не скасовує солідарну пенсію, а передбачає додаткові щомісячні відрахування з заробітної плати на особистий рахунок. Утім, почати відкладати на пенсію можна й самостійно.

Наскільки це реально в Україні розбиралася Ірина Розова, а Олена Абрамович розкаже як дбають про старість у Бельгії

Працювати сорок років - і отримати пенсію дві тисячі гривень. Сувора українська реальність. Тож думати про старість варто з першого робочого дня.

То что кроме нас никто не сможет нашу пенсию обеспечить, важно понять, принять, об этом думать сегодня.

Анатолій родом із Донецька. Майже все життя займається бізнесом та інвестиціями. На власну пенсію почав відкладати ще на початку двотисячних. Але через події на Донбасі втратив усе.

Анатолій Амелін, директор програми "Економіка" аналітичного центру "Український інститут майбутнього":

Ну это наверно шок, как для каждого и в тот момент я научился отпускать, потому что все активы, которые мы накапливаем в любой момент могут обнулиться, важно это понимать, важно на этом не зацикливаться, поэтому думая о будущем важно диверсифицировать - не иметь один источник накопления, а иметь несколько источников накопления.

Коли чоловік переїхав у столицю - знову став накопичувати. Для цього, каже, не обов'язково мати багато грошей. Можна почати з невеличкої суми. Головне, щоб це було, стабільно, наприклад, щомісяця або щотижня. Зберігати кошти на депозитних рахунках, інвестувати в банківські метали, або ж - у недержавні пенсійні фонди.

Відкладати на пенсію можна вже сьогодні з власної зарплати. Для цього потрібно самостійно обрати, куди саме інвестувати кошти: це може бути приватний пенсійний фонд чи окремий рахунок у банку. А потім звернутися в бухгалтерію.

Це так звані неподаткові відрахування від зарплати.

Оксана Бовкун, бухгалтер:

Для цього вам потрібно лише написати заяву, вказати суму, яку ви хочете, щоб з зарплати утримувалась і рахунок, на який будуть перераховуваться кошти і все і кожного місяця з вашої зарплати будуть перераховуваться кошти.

Що таке приватний пенсійний депозит - добре знають європейці. Українець Ерік, який переїхав до Бельгії 2014, теж має таку пенсію. Відкладає з 2015.

Приватна пенсія державну не замінює. Це як додатковий бонус. І доволі вигідний для бельгійців. Бо податки тут дуже високі - часом сягають п'ятдесяти відсотків. А для тих, хто має пенсійні депозити, податкова робить знижки.

Ерік Деяк, фінансист:

Я можу відкладати на рік до тисячі євро як приватну пенсію. І за те, що я власне цим займаюся, держава заохочує кожного і як заохочення вони 30% повертають з тієї суми, яку ми відклали протягом року.

Зняти депозит без втрат можна лише після шістдесяти-п'яти років. Ерік зізнається спочатку ставився до пропозиції з пересторогою.

Ерік Деяк, фінансист:

Ми вийшли з такого простору, де ми звикли боятися за наші кошти. Але, проконсультувавшись з багатьма бельгійцями, які в принципі отримали свої кошти, навіть коли вони знімали достроково, не виходячи на пенсію, навіть коли виходили на пенсію, вони отримали свої кошти - і це мені дозволяє спокійно спати.

Приватна пенсія в Бельгії - це третє, додаткове джерело доходів після державної та корпоративної пенсії. Найпопулярніша вона серед приватних підприємців.

Приватні пенсії - це не лише бельгійська практика. 10 років тому їх рекомендували запровадити в усіх країнах-членах. А нещодавно в Брюсселі ухвалили спільні для всіх правила. Так, уряди мають надавати пільги тим, хто погодився відкладати на пенсію самостійно. Усі пропозиції перевіряє спеціальний регулятор. І кожен має право за бажанням змінити банк чи фонд, з яким уклав контракт.

Українська ж пенсійна система давно потребує реформування. Бо кількість пенсіонерів майже дорівнює кількості тих, хто працює. Тож щороку пенсійний фонд в дефіциті, який покриває держбюджет. Днями очільник уряду оголосив - уже цього року в Україні запустять державну накопичувальну систему. Аби вона запрацювала, знадобляться роки. Така система не скасовує солідарну пенсію, а є додатковою виплатою. Зі сплачених людиною податків на її накопичувальний рахунок підуть два відсотки. Ще два відсотки на цей рахунок потраплятимуть від роботодавців.

Юрій Бойко, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Ці гроші вони будуть працювати в економіці, бо вони будуть накопичуватись і ми як громадяни у майбутньому вже можемо получати більшу пенсію.

Утім, експерти впевнені, держава в змозі зробити гідними й солідарні пенсії.

Олег Гетман, експерт з податкових питань:

З одного боку в нас неймовірне навантаження на фонд оплати праці, 41 відсоток з половиною номінал, а з іншого боку пенсії все одно мізерні і вони в цілому бажали б значно кращого, тому ЄСВ має бути ліквідовано взагалі, сукупне навантаження на фонд оплати праці має бути 20 відсотків.

А покрити дефіцит пенсійного фонду в такому випадку допоможуть інші податки, ефективне використання бюджетних коштів та подолання корупції.

Ну це взагалі мрія, але корупція це також частина цього перерозподілу через державний бюджет.

У будь-якому разі власні заощадження не стануть зайвими. Спеціалісти рекомендують навіть розробити власну програму накопичення. Бо за статистикою, незначні збереження має лише третина українців.