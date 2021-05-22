В Львовской области правоохранители задержали злоумышленника, который был замечен за незаконной вырубкой лесных насаждений. Мужчина вытащил оружие и ранил сотрудника полиции и двух лесничих.

Преступником оказался 19-летний житель Золочевского района. Он открыл огонь по представителям закона из охотничьего ружья. Полицейский с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализирован, лесничие после осмотра врачей отпущены домой.

Около 00.15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

Отмечается, что злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время угрозы жизни раненных нет, виновнику грозит тюремный срок до 15 лет.

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Кроме того, в столице ночью нарушители устроили перестрелку с полицией. Правоохранители остановили автомобиль за нарушение ПДД, после чего заметили у одного из пассажиров кобуру и рацию, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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