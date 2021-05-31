Луну вскоре может посетить робот в самом безумном корпусе, который мало похож на привычную механическую машину. Японское космическое агентство JAXA объявило о планах построить луноход-трансформер для исследования Луны в форме шара перед запланированной миссией с экипажем.

Чтобы путешествовать по лунному реголиту ­– пыльному, похожему на почву веществу, покрывающему поверхность Луны, – марсоход сможет трансформироваться из своей шарообразного форм-фактора в продолговатую сигарообразную форму, которую он будет использовать для перемещения.

Аппарат необычной формы будет делать снимки поверхности, чтобы узнать больше о топографии и свойствах реголита, чтобы помочь инженерам спроектировать более маневренный марсоход с экипажем из астронавтов.

Марсоход по размерам будет сопоставим с теннисным мячом, и будет весить около 250 граммов. Чтобы упаковать все необходимые технологии в эту крошечную форму, JAXA сотрудничает компанией Tomy, производящей игрушки, Sony предоставляет свои технологии, а также с NASA и ее миссией Artemis по возвращению на Луну.

JAXA заявляет, что мини-вездеход будет готов к 2022 году, а в 2029 году за ним последует более крупный марсоход.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA разработала экономичные путешествия на Луну.