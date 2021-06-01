У світі сьогодні відзначають Міжнародний день захисту дітей. Його запровадили ще 1950 року під егідою ООН. Народжувати більше немовлят нині закликають в Китаї. У країні, де раніше діяло правило "одна родина - одна дитина", тепер дозволили мати аж трьох малюків. Чому уряд передумав? І що з цього приводу кажуть самі китайці?

"Занепокоєні зниженням народжуваності" - саме з цієї причини в уряді КНР вирішили пом'якшити сімейну політику. Тепер кожна китайська родина зможе мати до трьох дітей!

Серед головних підстав для ухвалення такого рішення - уповільнення темпів народжуваності та швидке старіння нації. Такі висновки в КНР зробили після оприлюднення результатів перепису населення, який відбувся наприкінці 2020 року. Думки ж самих китайців із цього приводу розділилися.

Ву Сяо, жителька Пекіна:

Я вважаю, що така політика правильна. Проблема старіння справді актуальна для нашої країни. Ось, наприклад, такі подружжя, як ми, вже втратили час, коли б могли народити принаймні ще одну дитину.

Чжанг Сіню, жителька Чженчжоу:

Відповідальність за виховання дітей у Китаї покладена на жінок. І країна ніяк нас не підтримує. Якби ця підтримка і з боку держави, і з боку чоловіків була відчутнішою, то ми могли б говорити про народження більшої кількості дітей. Утім, зважаючи на реалії, мати дві дитини - це вже непросто. А про третю - годі й говорити.

Скептично до рішення китайського уряду ставляться й фахівці. Мовляв, просто дозволити сім'ям мати більше дітей - замало для розв'язання проблеми.

Жан-П'єр Кабестан, професор університету в Гонконгу:

У 2015 році уряд уже робив послаблення й дозволив родинам мати двох дітей. Однак це не дало результату. Більшість пар, одружившись, планує мати щонайбільше одну дитину. Якщо уряд реально не заохочуватиме населення, не надаватиме надбавок за трьох дітей, знижок чи привілеїв на певні послуги, то навряд чи китайці народжуватимуть більше.

Від 1979 року в Китаї діяла демографічна політика "одна сім'я - одна дитина". Її припинили 2015-го, дозволивши громадянам мати двох дітей. Бажаних результатів зміни не дали - відтоді рівень народжуваності в країні падає. І поки в уряді КНР сподіваються на краще, торік у Китаї народилося майже 12 мільйонів дітей. А це найнижчий показник від 1961 року.