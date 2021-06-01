На Донбасі напередодні зафіксували 10 порушень режиму тиші. Неподалік Гнутового, Шумів і Майорська супротивник атакував з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів. А поблизу Золотого вів вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові знешкодили ворожий безпілотник. Втрат у лавах Збройних Сил немає.

Таку ганебну й заборонену всіма конвенціями зброю ворог застосовує попри всі угоди та конвенції. Це протипіхотна міна ПОМ-2. Супротивник вкотре дистанційно замінував ними ділянку в тилу наших армійців під Горлівкою.

В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:

Особливість даного боєприпасу полягає в тому, що його кидають не тільки з касет, а його спокійно можна закидувати з руки, за допомогою РПГ, це навіть передбачено конструкційно.

На міні чітко видно російське маркування. Вона виготовлена після 1997 року. Часто такі смертоносні сюрпризи незаконні збройні формування вистрілюють з гранатометів або скидають з безпілотників, незважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні жителі.

Селище Зайцеве, околиця окупованої Горлівки. Колись люди тут селилися подалі від міської метушні. Обробляли городи, мали квітучі сади. Нині ж усі поля тут перетворилися на мінні й ходити навіть по людських подвір'ях слід вкрай обережно. Треба дивитися під ноги, аби не наступити на якусь смертоносну залізяку.

Факт порушення правил ведення війни супротивником зафіксували спостерігачі Спільного центру контролю з припинення вогню.

Віталій, офіцер Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню:

Наразі ми постійно верифікуємо використання противником мін ПОМ-2. Дистанційне мінування. В даному випадку дистанційне мінування здійснювалося з напрямку шахти, яка зараз знаходиться на непідконтрольній території.

Протипіхотними мінами та розтяжками російського виробництва ворог рясно засіває українську землю. У разі виявлення таких предметів їх здебільшого знешкоджують шляхом підриву.