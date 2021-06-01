В Индии зафиксировали самый низкий ежедневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом с 8 апреля - 127 510 случаев за последние 24 часа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

Также отмечается, что количество смертей за сутки достигло отметки в 2 795 человек.

К слову, сейчас общее количество случаев заболевания в Индии составляет 28,2 миллиона, тогда как число погибших достигло 331 895 человек.

Ранее сообщалось, что ВОЗ объявила индийский штамм COVID глобальной угрозой. Индийский вариант штамм коронавируса распространяется легче, чем оригинальный вирус, и есть определенные доказательства, что он может быть устойчивым к средствам защиты, среди которых могут быть и вакцины.

Также мы писали о том, что в Индии объявили эпидемию новой болезни - мукормикоза. Болезнь смертельно опасна для больных диабетом, а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%.

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