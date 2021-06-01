Війна на Донбасі: українські бійці відвідали прифронтову багатодітну сім'ю [ Редактировать ]
У світі сьогодні відзначають Міжнародний день захисту дітей. Його запровадили ще 1950 року під егідою ООН. Захист прав, життя і здоров'я дітей організація оголосила одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності.
Наш перший сюжет - про багатодітну сім'ю із селища Зайцеве, розташованого в прифронтовій зоні на сході України.
Вчора кидали ПОМ, дистанційно закидували міни і якщо я не помиляюся АГС був.
Отаке тут життя-буття, кажуть бійці. Ані дня без ворожих обстрілів. Зруйновані будинки. Навколо жахи війни. Це селище Зайцеве. Стрілянина і вибухи тут буденна реальність.
Ось ця дорога веде до школи селища Зайцеве. До неї звідси буквально кількасот метрів, втім нині там закріпився ворог. І діткам, які ще залишилися тут, на підконтрольній території, доводиться долати непростий шлях, з кількома пересадками і їхати по лінії вогню за двадцять п'ять кілометрів до навчального закладу.
У частині селища, яку контролюють українські військові, і досі мешкає родина з малечею. До них прямують армійці із гостинцями з нагоди Дня захисту дітей.
Діанці дев'ять років, Глібові - сім, а наймолодшому - Герману - нещодавно виповнилося п'ять. Восьмирічний Дмитрик - сусідська дитина. Катерина - багатодітна мати-одиначка. Батька в малюків немає. Поїхав. Подалі від війни. Жінка каже: витримати таке не кожному до снаги.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Диане было полтора года, а Глеба я только родила, ему было три месяца, когда нас российские войска бомбили, когда истребители зашли в нашу сторону их три штуки было.
Стіни оселі посічені осколками. Під час обстрілів Катерина з дітьми ховається в будинку подалі від вікон.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Ударило вот тут в конце огорода, и впереди моего дома новые две дырки есть, приходи били. Они уже этого не боятся, я только говорю им постоянно только одно говорю, игрушки военние, которие валяються не поднимайте и обходите их стороной.
До війни Катерина торгувала одягом на ринку в Бахмуті. У 2010 купила будинок тут. Кілька разів виїжджала на мирну територію. Та в моменти хиткої тиші жінка знову повертається до Зайцевого. Тут обробляє невеличкий город. Тримає поросят.
Старша Діанка вже закінчила другий клас, Гліб - перший. Дітей із селища вивозить і привозить спеціальний бус. А в порівняно безпечній зоні забирає шкільний автобус. Щодня в обидва боки - півсотня кілометрів.
Ми вивчаємо англійську мову. Так, а ще українську, да і математику.
Катерина згодна: жити з дітьми тут не можна. Але й куди бігти - не знає. Придбати житло на мирній території - їй не по кишені. Має на дітей - вісім тисяч на місяць.
Когда нет денег ти никому не нужен.
Тому поки що все лишається, як є. Катерина з малечею живе в прифронтовому селищі. Плекає надію, що війна скоро відступить. І дякує своїм захисникам.
Катерина Шумин, жителька Зайцевого:
Они с нами и тушат пожары и спасают людей из пожаров! Герман заболел и у него была температура сорок. Я вызываю скорую, а она не едет сюда. Спасибо, что есть военные. Я их позвала, они пришли, ребенку укололи укол и он выжил.
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