Тут лікуються онкохворі діти, яким навіть із палати виходити не можна

У Харкові розважали дітей в онкологічному відділенні. Професійні лікарняні клоуни намагалися полегшити їхнє ставлення до лікування. Що це за професія та як на таких клоунів реагують діти - бачила Світлана Шекера.

На подвір'ї 16 харківської міської лікарні - дітлахи, аніматори й весела музика. Та більшість у захисних масках - дивляться крізь вікно. Тут лікуються онкохворі діти, яким навіть із палати виходити не можна.

Тетяна Харченко, головна лікарка Харківської лікарні № 16:

Не могут выйти в силу того, что по тяжести заболевания или они на химиотерапии совершенно беззащитные, или они, допустим, гормональную терапию получают, они не могут контактировать.

У холі - дитячі малюнки. Малечу попросили зобразити, як вони уявляють собі ангелів. Для когось це котик, який лишився вдома. Або дівчина з крильцями. Одна з пацієнток намалювала лікарку. Сьогодні на святі лікарняні клоуни. Йожка, Йєня, та й практично всі з команди - професійні психологи. До карантину вільно заходили до кожної палати. І їхня мета не просто звеселяти.

Тетяна Головченко, лікарняний клоун "Файні носи":

Мы заходим, для нас это просто дети. Дети, которые играют, растут и улыбаются. Чтобы в этот момент они могли забыть о своей болезни. И, может быть, в этот момент они смогут стать чуть здоровее, чуть-чуть сильнее, смогут выздороветь.

Олена, лікарняний клоун "Файні носи":

Мы ручкой друг другу помахали, пузыри пустили, и он уже чуть-чуть отвлёкся, он понял что мир не только это палата что он закрыт. А есть еще какое-то волшебство, есть какая-то радость есть какие-то яркие цвета.

В актовій залі - діти з гематологічного відділення. Спершу серйозні й дещо недовірливі. Та вже за кілька хвилин - малеча сміється крізь захисні маски й плеще в долоні. І от всі вже танцюють разом на сцені й на глядацьких місцях.

Після концерту діти розійшлися на процедури. Після такої паузи, кажуть лікарняні клоуни, уколи й крапельниці будуть уже не такими страшними, принаймні деякий час.