У перший день літа в Карпатах, хоч ставай на лижі. Зима відмовляється полишати регіон. На горі Піп Іван - сніжить. Наразі там хмарно і холодно - температура опустилася до мінус одного.

На додачу ще й потужні вітри. Сніг подекуди лежить і на полонинах, тож горяни й досі не вигнали худобу на випас. Хоча зазвичай у цей час там уже давно мають бути отари.