На карпатській горі Піп Іван засніжило [ Редактировать ]
У перший день літа в Карпатах, хоч ставай на лижі. Зима відмовляється полишати регіон. На горі Піп Іван - сніжить. Наразі там хмарно і холодно - температура опустилася до мінус одного.
На додачу ще й потужні вітри. Сніг подекуди лежить і на полонинах, тож горяни й досі не вигнали худобу на випас. Хоча зазвичай у цей час там уже давно мають бути отари.
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