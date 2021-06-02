Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 1 июня, в Украине выявили 2 205 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За день заболели 104 ребенка и 85 медработников.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 158 человек,
- выздоровели - 9 405 пациентов.
Сделано 27 936 ПЦР-тестов, 11 348 ИФА-тестов и 25 592 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 2 206 836 человек,
- умерли - 50 857 человек,
- выздоровели - 2 062 572 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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