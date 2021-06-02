За минувшие сутки, 1 июня, в Украине выявили 2 205 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За день заболели 104 ребенка и 85 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 158 человек,

выздоровели - 9 405 пациентов.

Сделано 27 936 ПЦР-тестов, 11 348 ИФА-тестов и 25 592 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 206 836 человек,

умерли - 50 857 человек,

выздоровели - 2 062 572 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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