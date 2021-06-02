Новые правила въезда в Турцию: когда и какие условия вступят в силу [ Редактировать ]
Условия въезда в Турцию для иностранных граждан изменили. Новые правила начнут действовать с 4 июня 2021 года. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Для пересечения турецкой границы туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов.
Представление ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется, если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, что свидетельствует о том, что он был привит по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев.
Отмена необходимости ПЦР-теста, которая была введена с 15 мая 2021 года для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембург, Украины и Эстонии, временно приостанавливается и будет действовать до 3 июня включительно.
Напомним, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.
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