На Филиппины обрушился тропический шторм [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, на Филиппины обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Синоптики сообщили, что шторм "Чой-ван" находится к юго-западу от центральной провинции Масбате с устойчивым ветром 65 км/ч и порывами до 90 км/ч.
По словам синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении и может ослабнуть в четверг, когда будет направляться в сторону Южно-Китайского моря.
По меньшей мере три человека погибли, в том числе 14-летняя жительница деревни. Она во время сильного дождя бросилась с отцом на берег реки, чтобы спасти своих сельскохозяйственных животных. Однако ее смыло сильным течением. Ее отец считается пропавшим без вести.
Сотрудники береговой охраны спасают жителей деревень, оказавшихся в ловушке в домах, охваченных поднимающейся паводковой водой. В 18 южных деревнях переместили более 2600 человек в эвакуационные центры.
More than 40 stranded have been rescued in Brgy. Basak and Brgy. Combado in Maasin City. This is due to the strong flooding caused by Typhoon Dante. @dg_rosette— Redd Kelvi Magno 3-4 (@News247Reddy) June 2, 2021
(📸 Coast Guard Eastern Visayas) #DantePH pic.twitter.com/g7jxi45fs4
Ранее сообщалось, что на юг Украины надвигается шторм.
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