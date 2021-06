В среду, 2 июня, на Филиппины обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека. Синоптики сообщили, что шторм "Чой-ван" находится к юго-западу от центральной провинции Масбате с устойчивым ветром 65 км/ч и порывами до 90 км/ч.

По словам синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении и может ослабнуть в четверг, когда будет направляться в сторону Южно-Китайского моря.

По меньшей мере три человека погибли, в том числе 14-летняя жительница деревни. Она во время сильного дождя бросилась с отцом на берег реки, чтобы спасти своих сельскохозяйственных животных. Однако ее смыло сильным течением. Ее отец считается пропавшим без вести.

Сотрудники береговой охраны спасают жителей деревень, оказавшихся в ловушке в домах, охваченных поднимающейся паводковой водой. В 18 южных деревнях переместили более 2600 человек в эвакуационные центры.

More than 40 stranded have been rescued in Brgy. Basak and Brgy. Combado in Maasin City. This is due to the strong flooding caused by Typhoon Dante.



