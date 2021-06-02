В Днепропетровской области верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом более 700 км с хранительницей Приднепровья - чудотворной "Новокодацкой" иконой Божией Матери. Как сообщил Центру информации УПЦ протоиерей Геннадий Макмак, за три недели верующие посетят большинство городов и сел Днепропетровской епархии.

"Традиция крестного хода с "Новокодацкой" иконой очень древняя, тогда крестный ход проходил несколько месяцев. В этом году крестный ход станет четвертым после возрождения древней традиции в ХХІ веке. Молитвенное шествие запланировано на период Петрового поста для покаяния и сугубой молитвы. Завершится крестный ход 6 июля в день Владимирской иконы Божией Матери, праздник связан с историей нашей земли", - рассказал протоиерей Геннадий Макмак.

Как отметил священник, во время крестного хода верующие просят Господа и Богородицу о мире для Украины.

"На протяжении всего крестного хода участники сугубо молятся и просят у Господа, Божией Матери и святых мира для Украины, ослабления эпидемий и благополучия жителей края. Постоянных участников хода - около 30 человек. На входах в города и села собираются до 300 верующих. В местах остановки перед иконой Богородицы служатся молебны и литургии", - отметил отец Геннадий.

Духовник крестного хода рассказал об исцелениях, которые происходят во время крестного хода с чудотворной святыней.

"С недавнего времени замироточил список этой иконы, который находится в Запорожской епархии. И там Новокодацкая икона также стала особо чтимой участницей крестных ходов", - подчеркнул священник.

Начало крестного хода 13 июня - от Успенского кафедрального собора Днепра, после воскресного богослужения.

С подробным маршрутом можно ознакомиться на сайте Днепропетровской епархии УПЦ.

"Новокодацкая" икона Божией Матери славится знамениями и чудесами с 1736 года. Существует предание, согласно которому казаки-запорожцы приобрели эту икону на Востоке и оттуда доставили в Сечь как особую святыню. Из Сечи в 1770 году чудотворную икону перенесли в Новые Кайдаки.

В конце 18-го века слухи о чудесах и исцелениях от Новокодацкой иконы Божией Матери распространились на всю Украину. Сохранились сведения, что святыне приезжали поклониться паломники из России, Польши, Греции, Грузии, были также посланцы с Афона и из Константинополя. В начале ХІХ века икона была перенесена в Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, недалеко от Новомосковска на Днепропетровщине.

После революции 1917 года монастырь был закрыт и сведения об иконе утеряны. В Самарском Пустынно-Николаевском мужском монастыре находится точная копия иконы. Есть предположение, что оригинал чудотворного образа сохранился в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепра.