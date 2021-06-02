Десятирічна Настя з Волині потребує нашої допомоги. У дівчинки гостра мієлоїдна лейкемія. Профільного лікаря в Луцьку не було, тож дитину відразу повезли до столиці, а потім - на лікування до Туреччини. Наразі Настя готується до чергового курсу хіміотерапії, проте родинний бюджет уже виснажений.

На цьому відео десятирічна Настуся, як і раніше, усміхнена та сповнена бадьорості. Вона і зараз не забуває будувати плани на майбутнє. Нещодавно після весняних канікул у дівчинки різко погіршилося здоров'я. Аналіз крові показав низький рівень бластів. Лікарі припускали, що це лейкемія.

Тетяна Абакумкіна, бабуся Насті:

Прошу у Бога исцеления и верю, что он нам поможет. Настя положительная девочка, светлая, добрая, нежная.

Михайло Абакумкін, дідусь Насті:

Лікарі казали, що це дуже небезпечне захворювання, що дуже швидко розвивається і навіть може дуже швидко розвинутись до несприятливого результату за два тижні. В нас ставилося питання про рятування дитини, не лікувати, а рятувати. Через це ми швидко зібралися і вже четвертого числа рано прийшов лікар, зробили виписку в Охматдиті, вилетіли в Туреччину, їх там прийняли вже наступного дня, п'ятого числа почали лікування.

За лікування в турецькій клініці, яка спеціалізується на онкозахворюваннях, родина сплачує 20 тисяч доларів щомісяця. Курс має тривати пів року. Сім'ї допомагають рідні, близькі, знайомі та просто небайдужі. На кілька місяців необхідну суму вже назбирали. Проте на все лікування коштів не вистачить.

Ми виявили захворювання - гостра мієлоїдна лейкемія. Розпочали хіміотерапію, після контрольних аналізів побачимо, чи можливе повне одужання. Та навіть якщо аналізи будуть позитивними, все одно дівчинка ще декілька місяців має отримувати хіміотерапію. Якщо цього буде не достатньо, можливо, знадобиться трансплантація кісткового мозку.

Юлія Трофимюк, мама Насті:

Наразі ми заплатили 20 тисяч за хіміотерапію. Її провели, її прокапали і зараз її готують до другої. Залишається ще чотири курси орієнтовно 20 тисяч за кожен.

Михайло Абакумкін, дідусь Насті:

Якщо продати все, що ми маємо - всеодно ми не назбираємо таких грошей я ходив в "Приватбанк", питаю: можна, я закладу будинок під заставу, а потім проценти буду платити і віддавати кошти? - Ні, зараз під заставу будинки не беруться. Тобто, виходить, або віддати все задарма і піти на вулицю, або якусь допоможуть люди.

Удома на дівчинку із нетерпінням чекають її сестрички Ліза та Марійка. Сподіваються на допомогу небайдужих, адже вірять, що світ не без добрих людей і Настя обов'язково одужає.

Реквізити для допомоги:

Картка "ПриватБанку":

5168 7427 2959 9427

Юлія Трофимюк, мама Насті:

Тел.: (063) 696 88 81