Израильские ученые научились продлевать жизнь мышей на 23% и уверены, что метод может работать на людях.

Команда специалистов из израильского Университета имени Бар-Илана и Национального института здравоохранения США выявила белок SIRT6, повышение уровня которого увеличило продолжительность жизни мышей и даже укрепило их устойчивость к онкологии, сообщает The Times Of Israel.

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Запас белка SIRT6 с возрастом уменьшается. По словам ученых, увеличение белка позитивно отражается на продолжительности жизни, молодости и устойчивости к раку у мышей.

"Изменение ожидаемой продолжительности жизни оказалось значительным, если учесть, что эквивалентный скачок ожидаемой продолжительности жизни человека привел бы к тому, что мы жили бы в среднем почти до 120 лет", - отметил профессор Хаим Коэн из Университета Бар-Илана.

При оценке молодости мышей ученые заметили, что они не потеряли способности генерировать энергию после короткого голодания из жиров и молочной кислоты, что обычно происходит при старении. У них было меньше холестерина, они реже болели раком и могли бегать быстрее.

"Это открытие показывает, что SIRT6 контролирует скорость здорового старения. То есть повышение его активности потенциально может замедлить старение", - пояснил Коэн, отметив, что пока не существует инструментов для перевода успеха с мышами на людей, но через два-три года его лаборатория справится с задачей. Ученые уже разрабатывают небольшие молекулы, которые могут повысить уровень SIRT6 или сделать существующие количества белка более активными в организме человека.

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