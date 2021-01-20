Ученые-биологи из института зоологии Китайской академии наук смогли создать терапию, которая поможет людям сохранять молодость и красоту дольше.

Специалистами была использована технология генного редактирования под названием CRISPR/Cas9, направленную на отбор среди десятков тысяч генов те, которые отвечают за процессы старения организма. Были отделены 100 тысяч генов, где был найден из самый центральный kat7.

Отмечается, что исследователи провели эксперимент на печени летучих мышей и, спустя 6-8 месяцев, у подопытных снизилась скорость потери физических сил и общего состояния, при этом, продолжительность их жизни выросла на 25%. Позже были проведены аналогичные исследования на человеческих клетках, в следствии чего не были обнаружены побочные эффекты.

Читайте также, ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей. Остановить старение удалось с помощью гипербарической оксигенации.

Кроме того, витамин А способен помочь человеку значительно замедлить процесс старения. Он обновляет клетки кожи, а также обладает антиоксидантным свойством, поэтому препятствует образованию свободных радикалов.

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