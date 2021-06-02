Два роки тому п'яні поліцейські в Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині, застрелили п'ятирічного Кирила Тлявова. Смертельно поранили хлопчика 31 першого травня дев'ятнадцятого, а третього червня він помер. Попри широкий резонанс, справа вже другий рік слухають у суді.

Родичі хлопчика все сильніше бояться, що винуватці не отримають повного покарання. Сьогодні напередодні других роковин від дня загибелі Кирила - у Переяславі відбулося чергове засідання. Руслан Смєщук - далі.

Перед початком у залу суду вкатують доказ прострелене колесо. Результати його дослідження вкрай важливі для встановлення винних. Але експерти на суд приїхати не змогли. Мовляв, у державних криміналістів з Києва, немає грошей на відрядження. Тож заплановане дослідження і допит експертів - переносять.

Олександр Рева, суддя:

Заслухавши думку прокурора, експерта Самойленко, суд постановив припинити допит експертів і перенести його на той момент коли вони будуть в приміщенні переяславського суду о 9.00 8 червня.

Далі переобрання запобіжних заходів. Для екс-міліціонера Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошея, які зараз на волі, на особистому зобов'язанні, підписці про невиїзд, по-старому - захід продовжують на два місяці. А ось з третім обвинуваченим - екс-поліцейським Іваном Приходько все складніше. Він знаходиться під арештом - і відмовляється отримати необхідні процесуальні документи.

Максим Дергачев, прокурор:

Я взяв дозвіл у суду і сходив до СІЗО до Приходько. Та запропонував йому отримати копію про клопотання про продовження тримати його під вартою, на що обвинувачений приходько відмовився на що є складений акт.

Без цього, суд не може, чи не хоче розглядати клопотання про продовження тримання під вартою. Саме Івана Приходько обвинувачення називає тим, хто і зробив фатальний постріл. Зараз він знаходиться під арештом і користуючись своїм правом, на суд виходить по відеозв'язку із СІЗО. Особисто їздити - відмовляється.

Іван Приходько, обвинувачений:

Ваша честь приходив прокурор, приходив прокурор і він систематично порушує мої права. Він цирк робить. Він взагалі не знає кодексу, не знає елементарного - не може мені мої права пояснити. Я запропонував йому мені викласти, що вони понаписували, бо в мене упав зір.

Тут вже не витримують нерви у бабусі загиблого хлопчика. Таке відбувається вже не в перший раз.

І ще раз доказується як приходе тільки термін запобіжних заходів, цей цирк влаштовується на протязі півтора роки. Уже 30 раз. Та в тебе совість би була. Завтра по дитині буде два роки, а ти тут цирк устраїваєш. Сидів би і мовчав. Людяності в тебе немає. Тобі треба в 30 раз роз'яснювати права.

В решті суддя Олександр Рева, добивається того, щоб завтра захисник Реви та прокурор все ж таки вручили обвинуваченому в СІЗО необхідні документи. Сам захисник запевняє його клієнта просто назначили винним. Немов доказів того, що саме він зробив фатальний постріл - у слідства нема.

Віктор Чевгуз, адвокат Івана Приходько:

Приходько, він ничим не відрізняється від решти трьох, хто стріляв - нічим. Так вони пояснювали - стріляли по бляшанкам. Але ви ж розумієте - один труп, одна куля. Її не можна трьом, ну не можна. Це як я побудував красива дівчину, а ви не причем. Так і це.

В результаті розгляд переобрання запобіжного заходу перенесли на сьоме червня, а це гранична дата.

Олександра Тлявова, бабуся вбитого Кирила Тлявова:

Вони всякими силами намагаються затягувати та зривати процес. Це постійно коли треба продовжувати термін запобіжний. Це началось з осені, вони по суті сьогодні зірвали судовий день. А понеділок - це останній день.

Якщо після цього засідання суд не обере новий запобіжний захід, обвинувачений вийде на волю. Саме цього і добивалися, впевнена бабуся вбитої дитини.