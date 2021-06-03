Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует направить две миссии для изучения Венеры. Об этом говорится в заявлении NASA.

NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько (физических) характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты.

На подготовку каждой миссии потребуется около $500 млн, миссии к Венере запланированы на 2028-2030 годы. Они станут первыми американскими миссиями по изучению этой планеты с 1978 года.

В рамках миссии DAVINCI+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан.

Целью второй миссии VERITAS станет картирование поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также определить причины, по которым Венера развивалась отличным от Земли образом.

Напомним, что в NASA показали фото космической пыли на орбите Венеры.