США направят две миссии, чтобы "понять, как Венера стала миром, похожим на ад" [ Редактировать ]
Источник: NASA
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует направить две миссии для изучения Венеры. Об этом говорится в заявлении NASA.
NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько (физических) характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты.
На подготовку каждой миссии потребуется около $500 млн, миссии к Венере запланированы на 2028-2030 годы. Они станут первыми американскими миссиями по изучению этой планеты с 1978 года.
В рамках миссии DAVINCI+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан.
Целью второй миссии VERITAS станет картирование поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также определить причины, по которым Венера развивалась отличным от Земли образом.
Напомним, что в NASA показали фото космической пыли на орбите Венеры.
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