Нефть растет в цене третий день подряд - Bloomberg [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 71,76 доллара за баррель.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,57%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,22 доллара за баррель, прибавив 0,57%.
Цены на нефть растут третий день подряд на ожиданиях роста спроса на топливо, особенно в США, Европе и Китае; тем временем крупные производители из ОПЕК+ сохраняют план по поставкам.
Ранее мы писали о том, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
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