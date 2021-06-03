Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 71,76 доллара за баррель.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,57%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,22 доллара за баррель, прибавив 0,57%.

Цены на нефть растут третий день подряд на ожиданиях роста спроса на топливо, особенно в США, Европе и Китае; тем временем крупные производители из ОПЕК+ сохраняют план по поставкам.

Ранее мы писали о том, что цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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