В Украине 12 регионов частично соответствуют показателям "зеленой" зоны [ Редактировать ]
По состоянию на утро 3 июня, все области Украины находятся в желтой зоне карантина. В то же время, 12 регионов частично соответствуют "зеленой".
Улучшилась ситуация в Харьковской области коэффициент выявления новых случаев инфицирования там составляет 4,9%.
Кроме того, по показателям Киев соответствует "зеленой" зоне карантина. Коэффициент новых случаев составляет 4,9% и 41,8% от эпидпорога.
Также близки к "зеленой" зоны показатели в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.
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