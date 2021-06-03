COVID в Украине: число зараженных растет [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 2 июня, в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего - в Киеве (более 500 больных). Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, за сутки зафиксированы 102 смерти от коронавируса. В больницу с подтвержденным диагнозом попали 1059 человек. Выздоровели от болезни - 9519 Украинский.
Всего за сутки осуществили 58 729 тестирований. Больше всего новых больных, кроме Киева, еще в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Ровенской и Харьковской областях. В других регионах зафиксировали менее 100 случаев в сутки.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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