Попри оптимістичні обіцянки МОЗу вакцинувати до кінця року усіх охочих, - у деяких регіонах процес добряче гальмує. Зокрема, у Самбірському районі на Львівщині. Востаннє там проводили щеплення - перед Великоднем! Чому так? Дізнавалася Христина Гашенко.

29 квітня, тоді в Самбріській поліклініці робили щеплення проти ковіду. Після того жодної вакцини медики не отримали. Лише списки... Охочих щепитися тут кілька сотень.

Оксана Дзюба, медсестра самбірського Центру первинної медико-санітарної допомоги:

Наразі у нас є 340 осіб, які вважають щепитися із них 236 осіб старше 60 років.

У списку на вакцинацію і сімдесятивосьмирічний пенсіонер Павло Богомас. У черзі на щеплення чоловік вже понад три місяці.

Павло Богомас, житель Самбора:

Зле дуже, зле. Бачите скільки тут дають по п'ять тисяч, сколька привозят, в область розділили, а до нас не доходить, понімаєте, вроді говорили, що будуть старше за 60 вакциніровать, ну пока не визивають.

Трохи краща ситуація в місцевій центральній районній лікарні, кажуть медики. Востаннє вакцину тут отримали на початку травня. Тоді щепили 750 людей.

Галина Максимів, керівниця мобільної бригади Самбірської районної центральної лікарні:

В основній масі у нас були військові, які служать в зоні ті що йдуть на ротацію, ми обслуговували вчителів на ЗНО і також у нас добиралися медики і були маломобільні групи населення.

Загалом у районі, де проживає 224 тисячі населення - провакцинували трохи більше як тисячу людей.

Віталій Кінах, голова Самбірської райради:

Ми вважаємо, що коли в Україні відсоток вакцинованих людей більше трьох відсотка, а у нас у нашому районі 0,5 відсотка, то це є якимось чином розподіляється несправедливий розподіл вакцини по територіях.

Скільки просили стільки й надали, пояснюють у обласному департаменті охорони здоров'я. Нових заявок на препарат не отримували, то ж і доз не надсилали. Усі запитання, кажуть чиновники, до керівництва місцевих медзакладів.

Олег Когут, регіональний координатор із вакцинації проти коронавірусної інфекції обласного департаменту охорони здоров'я Львівської області:

Сьогодні приходить у Львівську область 38 800 доз "Короноваку". Це велика кількість, достатня кількість. Завтра має прийти вакцина "Пфайзер" 18 700 доз. Тобто, вакцин є достатньо. Важливо, щоб керівництво на місті закладів охорони здоров'я трошки потурбувалося за організацію роботи і пришвидшило вакцинальний процес.

Допоки чиновники та керівники медзакладів з'ясовують свої функціональні обов'язки лікарі та пенсіонери й далі чекають на щеплення.