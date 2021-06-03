Какой знак зодиака самый завистливый [ Редактировать ]
Зaвиcть cчитaeтcя пopoкoм и плoxoй чepтoй xapaктepa. Oднaкo этo вceгo лишь cигнaл нaшeгo пoдcoзнaния o жeлaнии чтo-тo пoлучить. Mнoгим из нac так и не удaeтcя oбуздaть эту нeлицeпpиятную чepту. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый завистливый.
Итак, на первом месте оказался Стрелец. Он не умеет радоваться чужим успехам. Совсем не способен. Зато зависть действует на Стрельца как мотиватор - он заметно ускоряется, пытаясь добиться большего.
Проблема в том, что когда он достигает желаемого, то непременно натыкается на новый объект зависти. И все повторяется. Впрочем, нет худа без добра - с таким подходом Стрелец может получить от жизни все.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый скрытный.
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