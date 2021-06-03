В четверг, 3 мая, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

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На время усиления ветра следует придерживаться следующих рекомендаций:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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