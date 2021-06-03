С четверга, 3 июня, в странах Европейского союза начали применяться новые правила ввоза наличных денег. Определение "наличных" расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что в рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

Читайте также ЕС расширил перечень стран для открытия границ

С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

- банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке);

- инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы;

- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;

- золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.

Таможенные органы теперь могут также требовать подачу декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.

Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.

Ранее мы писали о том, что в Беларусь запретили ввозить автомобили Skoda, косметику Nivea и автомасла Liqui Moly.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.