В субботу, 5 июня, в столице перекроют несколько улиц в центре, так как на Софийской площади планируется проведение концерта "Звезды мировой оперы". Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение автомобильного транспорта планируется ограничить на Владимирском проезде (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской) и улице Владимирской (от перекрестка улицы Рейтарской до перекрестка с улицей Большая Житомирская).

Отмечается, что возможно также внесения некоторых изменений в движении общественного транспорта. Однако об этом в КГГА сообщат дополнительно.

Читайте также, в Киеве на Михайловской площади частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Эту информацию следует учитывать, планируя свои маршруты по центральной части города, движение будет ограничено до 17:00 12 мая.

Кроме того, с 10 апреля до 30 июня на столичной Кольцевой дороге будет частично ограничено движение автомобилей в связи с ремонтными работами. заезд на кольцевую дорогу с ул. Глушкова будет осуществляться по схеме: ул. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Кольцевая дорога.

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