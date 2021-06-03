ДБР викрило зловживання чиновників Міненерговугілля на півтора мільярда гривень [ Редактировать ]
Зловживання у Міненерго на півтора мільярда гривень викрили в Державному бюро розслідувань. Злочинна схема діяла з 2017 року.
Згідно з постановою Кабміну, користувачі газорозподільних систем повинні вносити щорічну плату за їх експлуатацію 10% від залишкової вартості, однак тодішні чиновники міністерства необґрунтовано передали ці системи приватним операторам у безоплатне користування - через що державі було завдано колосальних збитків.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
ДБР одночасно проводять 47 обшуків на території України, у Міністерстві енергетики України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців Міністерства.
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