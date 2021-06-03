Зловживання у Міненерго на півтора мільярда гривень викрили в Державному бюро розслідувань. Злочинна схема діяла з 2017 року.

Згідно з постановою Кабміну, користувачі газорозподільних систем повинні вносити щорічну плату за їх експлуатацію 10% від залишкової вартості, однак тодішні чиновники міністерства необґрунтовано передали ці системи приватним операторам у безоплатне користування - через що державі було завдано колосальних збитків.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань: