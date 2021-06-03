В четверг, 3 июня, украинцев предупредили о массовой атаке "вируса" на государственные учреждения и частные компании. Об этом заявили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщается, хакеры на электронные почты присылают письма якобы от имени государственных учреждений, имеющих контекст по типу: "вы не заплатили налоги. Детали в файле ... "," на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении ... ".

"Инфицирование" техники происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма.

Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Также в ведомстве дали рекомендации:

не загружать из Интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обратись к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов по электронной почте,

прежде чем открыть вложение в электронных письмах или сообщениях, обращай внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, побуждающие перейти по подозрительным ссылкам или открыть подозрительные файлы,

ограничь возможность запуска исполняемых файлов,

периодически проводить проверки системы антивирусом и обновлять базы сигнатур.

используйте лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, которое периодически обновляется,

регулярно совершайте резервное копирование важных файлов,

как можно чаще обновляйте пароли доступа к важным системам и используй двухфакторную аутентификацию.

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Кроме того, сотрудники киберполиции арестовали в Одессе мужчину, который обвиняется в похищении 15 миллионов паролей от аккаунтов пользователей, создав огромную базу данных украинцев. Программа попадала на компьютеры украинцев с помощью рассылки по электронной почте в формате pdf-документа.

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