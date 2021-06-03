Турне Байдена в Европу: опубликован график [ Редактировать ]
В четверг, 3 июня, был опубликовал график поездки президента США Джо Байдена в Европу.
Об этом сообщает Белый дом.
- 10 июня проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
- С 11 по 13 июня примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле.
- 13 июня он встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке.
- 14 июня Байден посетит Брюссель для участия в саммите НАТО. Там он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
- 15 июня американский президента примет участие в саммите Европейский союз - США, а также проведет встречи с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
Ранее мы писали о том, что Байден и Путин обсудят кибербезопасность.
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