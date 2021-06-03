В патрульной полиции Киева рассказали о 10 самых аварийно опасных местах столицы. Столь важные данные были обнародованы заместителем главы киевского департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким на странице в Facebook.

Таким образом, наиболее опасными участками киевских дорог являются:

Площадь Победы, 1;

Проспект Академика Глушкова, 13-Б;

Проспект Бажана, 19;

Проспект Степана Бандеры, 6;

Проспект Степана Бандеры, 36;

Дарницкая площадь, 1;

Проспект Романа Шухевича, 16;

Улица Берковецкая, 6;

Проспект Победы, 123;

Проспект Леся Курбаса, 19-А.

Отмечается, что эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать участок, будут приходить подобные сообщения. Также Белошицкий добавил, что в случае, если такие меры будут эффективными, правоохранители распространят такую практику и на другие города.

Ранее мы писали, что за год работы систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество смертельных ДТП уменьшилось на 17% по сравнению с периодом до введения их в эксплуатацию. За 4 месяца в дорожно-транспортных происшествиях на территории Украины погибли на 133 человека меньше.

Кроме того, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5058 во втором чтении. Соответсвующий законопроект предусматривает то, что "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф.

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