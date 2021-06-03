В Киеве обнародовали "смертельную" десятку аварийных мест [ Редактировать ]
В патрульной полиции Киева рассказали о 10 самых аварийно опасных местах столицы. Столь важные данные были обнародованы заместителем главы киевского департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким на странице в Facebook.
Таким образом, наиболее опасными участками киевских дорог являются:
- Площадь Победы, 1;
- Проспект Академика Глушкова, 13-Б;
- Проспект Бажана, 19;
- Проспект Степана Бандеры, 6;
- Проспект Степана Бандеры, 36;
- Дарницкая площадь, 1;
- Проспект Романа Шухевича, 16;
- Улица Берковецкая, 6;
- Проспект Победы, 123;
- Проспект Леся Курбаса, 19-А.
Отмечается, что эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать участок, будут приходить подобные сообщения. Также Белошицкий добавил, что в случае, если такие меры будут эффективными, правоохранители распространят такую практику и на другие города.
Ранее мы писали, что за год работы систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество смертельных ДТП уменьшилось на 17% по сравнению с периодом до введения их в эксплуатацию. За 4 месяца в дорожно-транспортных происшествиях на территории Украины погибли на 133 человека меньше.
Кроме того, Верховная Рада Украины одобрила законопроект №5058 во втором чтении. Соответсвующий законопроект предусматривает то, что "письма счастья" не будут присылать водителям-нарушителям, которые сразу оплатили штраф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В результате ДТП есть пострадавшие
Происшествие случилось на улице Глазунова
Страшная авария произошла на дороге ночью
В Киеве, на Брест-Литовском шоссе, произошло ДТП. Грузовик наехал на легковое авто и загорелся
Трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Должанский